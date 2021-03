Audizione comandante generale CC Luzi. La sfida è lanciata: facciamo il sondaggio se i Forestali militarizzati sono soddisfatti

Roma, 18 mar 2021 – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del Sindacato SIULM. Come da calendario lavori Camera, ieri c’è stata l’audizione del Comandante Generale dell’ Arma dei CC Luzi in commissione Difesa congiunta Camera e Senato.

Tra i vari argomenti trattati in audizione c’è stato anche quello riguardante l’accorpamento del Corpo Forestale dello Stato e i progetti di legge fermi in commissione difesa e affari costituzionali.

A domanda specifica sull’esito e sugli effetti dell’accorpamento , la risposta è stata: “La situazione sull’accorpamento è buona. Ha fatto da amalgama di personale e procedure. Ha Potenziato mezzi e attività. Se facessimo un sondaggio tra i militarizzati la GRAN PARTE è contenta della situazione e del passaggio. Si, ha ragione On. Tripodi , siamo in un punto di non ritorno. Fornisce dati su arresti e fermi di incendiari. Sono contento di come vanno le cose nei CC Forestali”.

Allora, noi la sfidiamo signor Comandante.

Allora, noi la sfidiamo signor Comandante.

Lo faccia questo sondaggio e vediamo se e quanti ex appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato sono contenti del passaggio.

