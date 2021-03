Carabiniere ruba bancomat ad automobilista morto in incidente stradale, espulso dall’ Arma

Roma, 19 mar 2021 – DAL SITO REPUBBLICA.IT – Un incidente stradale, una visita in un locale commerciale, il sequestro di una moto durante un controllo sulla strada: ogni occasione era buona per un appuntato dei carabinieri della stazione di Susa per raccattare denaro illegalmente.

Sempre durante l’attività di carabiniere e con tanta spregiudicatezza da non farsi scrupoli neppure nella circostanza più estrema, quella di rubare a un morto, che comunque non si è lasciata sfuggire.

L’ appuntato scelto in servizio nella compagnia dei carabinieri di Susa (ora espulso), è finito a processo per peculato per aver sottratto dal portafogli di un uomo, rimasto ucciso in un incidente stradale, il bancomat Postepay con il pin e per aver mandato il cognato a prelevare in due giorni diversi prima 600 euro poi altri 200.

Il fatto risale al 9 agosto 2015…..

