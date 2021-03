News personale militare / Compendio delle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente. Edizione 2021

Roma, 19 mar 2021 – UN COMPENDIO MOLTO UTILE PER CHI STA ANDANDO IN PENSIONE, E PER CHI CI ANDRA’ PIU’ AVANTI!. Si ricorda che il presente compendio si applica a tutte le categorie del personale militare in servizio permanente, fatta eccezione per gli Appuntati e i Carabinieri i cui procedimenti di cessazione sono di diretta competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

I Graduati non sono al momento interessati alle cessazioni dal servizio permanente che comportano l’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, tenuto conto che gli stessi non possono ancora essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.

SEGUE COMPENDIO DI PERSOMIL DEL 17/3/2021. PROT. 126528

TUTTI GLI ALLEGATI LI PUOI PRELEVARLI COLLEGANDOTI QUI >>>

TUTTI GLI ALLEGATI LI PUOI PRELEVARLI COLLEGANDOTI QUI >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>