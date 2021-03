Nuovo sistema antinave Teseo Mk2/E alla Marina Militare

Roma, 19 mar 2021 – MBDA Italia rafforza la sua presenza a livello nazionale ed internazionale con l’importante contratto per lo sviluppo del sistema missilistico antinave Teseo Mk2/E per la Marina Militare, annunciato in concomitanza dell’audizione presso la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, dell’ing. Lorenzo Mariani, amministratore delegato di MBDA Italia e direttore esecutivo per le vendite e lo sviluppo del business a livello del gruppo MBDA.

Unico gruppo europeo della difesa in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici, MBDA è controllata con uguali regole di corporate governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).

Il programma per lo sviluppo del sistema di nuova generazione che si basa sulla nota famiglia Teseo, conosciuta in tutto il mondo come Otomat, accrescerà ulteriormente il know-how tecnologico e la forza lavoro del sito della Spezia, che è conosciuto a livello internazionale nel settore della Difesa come ‘la casa dei sistemi missilistici antinave’, dove si realizza tutto il ciclo di vita del missile: dalla definizione del concetto allo sviluppo, dall’implementazione all’integrazione ed alla produzione del sistema antinave.

Così è stato e lo sarà per la famiglia di missili Otomat/Teseo di cui la versione Mk2/E recentemente contrattualizzata ne rappresenta la nuova generazione. Lo stesso si può dire della famiglia dei missili antinave Marte, nel cui ambito in aggiunta all’attuale modello Mk2, è in corso di sviluppo la versione di nuova generazione e con portata significativamente maggiorata Marte ER (Extended Range).

A questi s’aggiunge anche l’attività in supporto ai programmi terrestri ed aeronautici, come il sistema missilistico per la difesa aerea SAMP/T…..

