SIULM AERONAUTICA MILITARE : COVID-19, la stretta necessaria. Contagiato anche il Capo di Stato Maggiore Difesa

Roma, 19 mar 2021 – DAL SIULM. Apprendiamo con dispiacere della positività al Covid del Capo di SMD Gen. Vecciarelli, a lui vanno la nostra vicinanza e sinceri auguri di pronta guarigione.

Il SIULM, in qualità di Sindacato Interforze spera che presto si possa tornare a lavorare iniziando da un incontro con il Capo di SMD durante il quale purtroppo riporteremo tutte le segnalazioni giunte dai nostri iscritti di ogni ordine e grado che ci hanno evidenziato la poca attenzione che alcuni Comandanti di Corpo hanno riguardo alla tutela del personale relativa alle precauzioni necessarie per la prevenzione della diffusione della SARS COV2. Precisiamo che il Generale Vecciarelli ha già dato disposizioni adeguate al riguardo, il problema è che poi non tutti i reparti le stanno applicando. L’articolo continua sul sito del SIULM, clicca qui >>>



