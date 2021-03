Aeronautica Militare – Concluse le esercitazioni Tempesta Perfetta 4.0 e Artiglio 2021

Roma, 20 mar 2021 – Settimane impegnative queste appena trascorse per l’Aeronautica Militare. Il 10 marzo si è conclusa l’esercitazione Tempesta Perfetta 4.0 durante la quale sono stati impiegati F-35A, F-35B, MQ-9 Predator, diversi velivoli Eurofighter F-2000 provenienti dal 4°, 36° e 37° Stormo, un G-550 CAEW del 14° Stormo e per la prima volta anche velivoli Tornado ECR del 6° Stormo. Mentre l’11 marzo si è chiusa l’esercitazione Artiglio 2021 ideata ed organizzata dal 17° Stormo Incursori di Furbara (RM) che, nel corso di due settimane di intenso addestramento con assetti ad ala rotante, ha visto la partecipazione dei frequentatori del 2° Corso FOSAM (Forze per le Operazioni Speciali dell’Aeronautica Militare), unitamente agli Incursori del Gruppo Operativo.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>