COSA TROVIAMO NEL DECRETO “SOSTEGNI” FIRMATO DAL GOVERNO? Per il personale militare e poliziotti nulla di nuovo… (Solo rifinanziamenti di alcuni provvedimenti)

Roma, 20 mar 2021 – Per quello che ci riguarda più da vicino ci troviamo il “rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate”. Un comunicato stampa del Governo (disponibile qui) molto stringato dal quale non si percepisce la portata del provvedimento per il Comparto Difesa/Sicurezza, se non il rifinanziamento di alcuni provvedimenti, ma non elencati sul comunicato stampa stesso. Molto probabilmente si tratta dei fondi per pagare gli straordinari al personale impegnato nella gestione della pandemia e strade sicure.



Sullo stesso argomento, le preoccupazioni del CO.CE.R. Esercito (vedi delibera) e di Francesco GENTILE, Delegato Co.ce.r. Esercito (vedi articolo).

DI SEGUITO LA SINTESI DIFFUSA DAL GOVERNO

(Neanche un cenno sulle FF.AA. e FF.PP.)

