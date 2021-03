FF/AA: Operazione “MINERVA” – campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 a favore del personale militare e civile della Difesa. Riprendono le vaccinazioni con l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Per l’EMA e’ sicuro. Non obbligatorietà ma fortemente raccomandato. Ma per i militari potranno esserci delle limitazioni all’impiego.

Roma, 20 mar 2021 – PROGRAMMATE NUOVE VACCINAZIONI PER LA SETTIMANA ENTRANTE (Personale interessato all’Operazione “Minerva”: Militari e Civili della Difesa). La ripresa delle vaccinazioni con Astrazeneca e’ stata possibile dopo che l’EMA ha confermato l’altro giorno che il vaccino e’ sicuro ed efficace e che i benefici del suo uso contro il COVID-19 superano i rischi, escludendo problematiche legate alla qualità ed alla produzione e specificando che verranno effettuati ulteriori approfondimenti, ma che per il momento non c’è alcuna prova di una correlazione tra vaccinazione ed eventuali tromboembolici.

LE RACCOMANDAZIONI CHE ARRIVANO DALLE ISTITUZIONI

Farsi vaccinare e’ fortemente raccomandato poichè rappresenta la massima misura precauzionale anti COVID-19, riducendo significatamente i rischi derivanti dal contagio presso i luoghi di lavoro, e non solo.

NON OBBLIGATORIETA’

Allo stato attuale non sussiste – per ora – nessun obbligo neanche per i militari (ferme restando alcune limitazioni possibili per l’impiego in particolari e individuate condizioni operative e di servizio ai sensi dell’art. 206-bis del D.Lgs. n. 66/2010 (COM).

PRIVACY DELL’INTERESSATO CHE NON INTENDE SOTTOPORSI ALLA VACCINAZIONE

Non dovrà essere acquisito nessun rifiuto scritto dall’Amministrazione di FF.AA. che attesti la mancata volontà di sottoporsi alla vaccinazione. Quindi qualsiasi dichiarazione da sottoscrivere in tal senso non e’ regolare, secondo le disposizioni emanate dalla FF.AA., con apposita circolare, di questi ultimi giorni.

PERSONALE POLIZIA DI STATO.

Per gli aggiornamenti si consiglia la circolare del 19/3/2021 del Dipartimento dio PS, clicca qui >>>

Si riporta l’art. 206-bis del D.Lgs. n. 66/2010 (COM).

Art. 206-bis (( (Profilassi vaccinale del personale militare). )) ((1. La Sanita' militare puo' dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettivita'. 2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresi' l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalita' di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti. 3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito e' rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.))

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>