Taranto, balletto del Marinai, indagata la Tenente. «Disobbedienza aggravata»

Roma, 20 mar 2021 – E’ indagata per il reato di «Concorso in disobbedienza continuata pluriaggravata» la tenente di vascello protagonista del famoso ‘ballettò messo in scena l’estate scorsa nella Scuola sottufficiali di Taranto dai giovani volontari che avevano appena prestato giuramento. Il video che riprendeva le reclute era finito sul web e in pochi giorni era diventato virale.

Nei prossimi giorni, assistita dall’avvocato Giorgio Carta, verrà interrogata nell’ambito del procedimento penale aperto dalla procura militare di Napoli. Nei mesi scorsi la giovane ufficiale era stata messa sotto procedimento disciplinare dalla Marina (sospeso in attesa dell’esito di quello penale) con l’accusa di aver gettato discredito sulla Forza armata. Lei ha però sempre respinto gli addebiti, sostenendo di non aver fatto niente di male.

