Vende droga invece dei fiori, arrestata una fiorista del centro storico a Verona

Roma, 20 mar 2021 – Fingono di acquistare fiori e invece comprano droga. È successo in centro storico a Verona dove una fiorista, a due passi dall’Arena, ha trasformato il proprio negozio in una centrale per lo spaccio di stupefacenti.

Ma l’insolito via vai di clienti ha insospettito i residenti della zona che hanno avvisato la questura scaligera. E così, ieri pomeriggio, dopo l’ennesimo cliente che usciva dal negozio senza fiori, sono intervenuti gli uomini della squadra Mobile.

