DDL-SOSTEGNO; dai fondi per le FF/PP e FF/AA, alla conferma in servizio DEI MEDICI e INFERMIERI della Difesa

Roma, 21 mar 2021 – Questo il DDL Sostegno varato l’altro giorno dal Governo e “Bollinato”. Di interesse del Comparto l’art. 22 e 35.Molto attesa era la conferma in servizio dei Medici e Infermieri impegnati per l’emergenza sanitaria messa in campo dal Ministero della Difesa. Esperienza e professionalità di Ragazze e Ragazzi che poi non dovrà essere dispersa, ma mantenuta in servizio per migliorare la Sanità Militare.



Lo stesso provvedimento dovra’ essere pubblicato in G.U..

Il testo completo del DDL-SOSTEGNO 2021 in PDF

