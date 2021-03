Riforma dell’Irpef, piu’ considerazione per la famiglia: sostegno nuclei numerosi e no tax area

Roma, 21 mar 2021 – LA DISCUSSIONE CONTINUA IN PARLAMENTO / COMMISSIONE. Una riforma dell’Irpef che favorisca la famiglia, dal sostegno ai nuclei numerosi ad una nuova “no tax area” familiare. Ma non solo: e’ assurdo che un lavoratore paghi il 38 per cento sulla quota che supera i 28.000 euro lordi annui.

Limite dei 28.000 euro lordi annui per i quali si ha diritto a delle agevolazioni e appena li superi diventi cosi’ ricco da perdere tutte le agevolazioni e tassati al 38 per cento?

Lo studio della riforma delle nuove aliquote IRPEF e’ stata avviata l’anno scorso, prima della concessione del cuneo fiscale, il quale dovrebbe poi essere superato da questa nuova riforma. Puoi approfondire l‘approfondimento, clicca qui >>>

