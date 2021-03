CONTRATTO / Rinnovo del contratto di lavoro triennio 2019/21, qualcosa si muove. SINDACATI CONVOCATI PER IL 25/3/2021

Roma, 21 mar 2021 – QUALCOSA SI MUOVE. L’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha convocato per giovedi 25/3/2021 ore 11.00 i maggiori Sindacati Italiani per la definizione dei comparti e delle aree per il periodo contrattuale 2019-2021. (Vedi nota a fondo pagina).

CHE COSA SI INTENDE PER DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE? (Per comprendere meglio si rimanda alla lettura di questo articolo, clicca qui >>>).

Si tratta di un atto preliminare e necessario per l’apertura della contrattazione collettiva 2019/21, il presupposto legislativo, ma non economico. L’ipotesi sottoscritta di CCNQ (contratto collettivo nazionale quadro) definisce i comparti di contrattazione, che per il precedente triennio erano 4 così stabiliti:

1. comparto delle funzioni centrali (Che comprende anche il personale Militare e Civile della Difesa. Anche se poi per i Militari servirà una concertazione a parte);

2. comparto delle funzioni locali;

3. comparto dell’istruzione e della ricerca;

4. comparto della Sanità. Nell’ambito di tali comparti vengono definite le aree di contrattazione riservate alla dirigenza, e tali aree sono speculari ai comparti.

ALLA LUCE DI QUESTO INCONTRO, CHE TEMPISTICHE SI AVRANNO PER INIZIARE LA DISCUSSIONE CHE PORTERA’ AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO TRIENNIO 2019/21?

Dipende dalla proposta economica del Governo e dall’accettazione dei Sindacati. Piu’ si discute, forse piu’ si puo’ spunta sui compensi, e più è lunga la sottoscrizione e firma degli accordi contrattuali.

Fermo restando che il tutto dovra’ almeno avvenire entro il 31/12/2021, si spera di vedere l’accordo in busta paga entro settembre p.v.. Ma siccome i soldi sono già stati stanziati; la situazione economica del Paese non permette richieste stratosferiche, si spera che anche entro l’estate (giugno) si possa avere l’aumento in busta paga.

Seguiremo l’evolversi della situazione.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>