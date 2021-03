Roma, 23 mar 2021 – COME FUNZIONANO I “NASTRINI” DELLE DIVISE DEI MILITARI. Mettiamo ordine dopo la “satira” di CROZZA.

Nei giorni scorsi, il generale Francesco Paolo Figliuolo, da un paio di settimane commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, è stato intervistato in collegamento durante la trasmissione televisiva “Che tempo che fa” per illustrare il nuovo piano vaccinale.

Figliuolo indossava l’uniforme ordinaria invernale dell’Esercito italiano, e ha attirato una certa attenzione il gran numero di “nastrini” applicati sopra al taschino sinistro. Sono i simboli delle decorazioni militari e delle medaglie di cui si è insigniti nell’esercito, in stoffa e alti pochi millimetri, ricamati con colori diversi e sporadici elementi grafici, uno degli elementi più importanti dei vari e regolamentatissimi simboli che decorano e distinguono le uniformi militari italiane.

I nastrini possono essere montati in sequenza su un supporto rigido: metallico, nel caso delle barrette, o anche in plastica e tessuto. Ciascuno di essi riprende in genere i colori del nastro a cui la medaglia corrispondente è appesa, ma esistono anche decorazioni che non prevedono né medaglie né croci: in quel caso il nastrino riprende il colore della fascia.

In ambito militare, in Italia, i nastrini sono utilizzati in presenza di più decorazioni, per praticità, perché portare tutte le medaglie sull’uniforme sarebbe considerato inappropriato. La misura standard è 10×37 millimetri, ma se i nastrini sono più di 21 si utilizza la misura ridotta (5×20).

L’insieme dei nastrini – disposti in righe successive di quattro o cinque – compone una sorta di medagliere che viene poi appuntato poco sopra il taschino sinistro della giubba o della camicia. L’uso dei nastrini sulle uniformi è obbligatorio, a meno che non si tratti di uniformi da combattimento, caso in cui le decorazioni rischierebbero di consentire più facilmente alle forze avversarie di identificare le persone di rango più elevato.

