SIULM – Aeronautica Militare Benessere del Personale: Congedo parentale in ambito di emergenza Covid

Roma, 23 mar 2021 – Riceviamo e pubblichiamo. Ci rammarica constatare che, nonostante i dettami governativi e le innumerevoli raccomandazioni emanate dalle maggiori autorità sanitarie e sociali, L’Arma Azzurra non sia pronta e celere nel recepire ed emanare una adeguata direttiva emergenziale a tutela della genitorialità concernente l’ampliamento dei congedi parentali e/o permessi speciali, in questo periodo di devastante necessità, per permettere ai giovani genitori appartenenti all’Aeronautica Militare di svolgere quello che è il “mestiere” più bello del mondo.

Solo pochi giorni addietro, in occasione della Festa del Papà, dai canali social dell’Aeronautica è stata diramata una stupenda foto che ritrae uno dei nostri Ufficiali tenere in braccio un neonato con, in calce, una bellissima frase: “Auguri a tutti i papà, sempre pronti a proteggere ciò che gli sta più a cuore”. Assoluta verità. Il servizio del SIULM continua qui >>>



.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>