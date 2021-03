STATALI: COSA HANNO FIRMATO I SINDACATI E IL MINISTRO DELLA PA BRUNETTA?

Roma, 23 mar 2021 – SI FIRMA TUTTO TRANNE CHE IL CONTRATTO DI LAVORO SCADUTO. La riforma della Pubblica Amministrazione passando per il patto per l’innovazione e la coesione sociale. Una riforma a costo zero. Il rinnovo dei contratti ha lo stanziamento a parte, proveniente del precedente Governo e nulla di piu’.

IL PATTO: sburocratizzazione e semplificazione dei processi costituiscono i punti cardine dell’intesa al fine di rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi per i cittadini. Nelle amministrazioni pubbliche e nella scuola servirà un imponente investimento sul lavoro attraverso l’aumento dell’occupazione, lo stop al precariato, e la valorizzazione professionale dei dipendenti pubblici.



