E-BIKE IN CONFIGURAZIONE TATTICA PER LE TRUPPE ALPINE – AL VIA LA SPERIMENTAZIONE

Roma, 24 mar 2021 – Difesa Servizi, in collaborazione con fanticmotor e il Comando Truppe Alpine dell’Esercito, ha avviato la sperimentazione delle e-bike in configurazione tattica. Sono progettate per un impiego intenso su sentieri di montagna nel moderno contesto del Mountain Warfare.

