Forze Armate: Concorso Allievi Marescialli – scadenza 6 aprile 2021

Roma, 25 mar 2021 – Dovranno essere presentate entro il 6 aprile le domande per accedere al concorso per Allievi Marescialli di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri.

Complessivamente i posti disponibili sono 462:

Esercito Italiano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) per Allievi Marescialli dell’Esercito – 2021. Posti disponibili 127;

Marina Militare: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24°corso biennale (2021 – 2023) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto – 2021. Posti disponibili 159;

Aeronautica Militare: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021 – 2023) per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare – 2021. Posti disponibili 152;

Arma dei Carabinieri: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 11° corso triennale di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Le domande dovranno essere presentate entro il 6 aprile 2021.

