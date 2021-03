NEWS – RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO / BOZZA INCONTRO AGENZIA ARAN E SINDACATI – RIUNIONE 25 MARZO 2021

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha presentato in Conferenza Unificata Stato-Regioni-enti locali il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato il 10 marzo a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati.

“La coesione sociale è indispensabile per il cambiamento e l’innovazione della Pa”, ha sottolineato il ministro. “Il rinnovo contrattuale 2019-2021 con le risorse già individuate nelle leggi di bilancio approvate dai precedenti governi è un passaggio fondamentale per accompagnare la riforma della Pubblica amministrazione.

Abbiamo già trasmesso al Mef e ai comitati di settore l’atto di indirizzo ‘madre’ per avviare la tornata contrattuale. Contrariamente a quanto avveniva nel passato, si potranno avviare presso l’Aran più tavoli di trattativa contemporaneamente. Penso ad esempio al rinnovo del contratto per la Sanità, da avviare nel più breve tempo possibile”.

“Regioni ed enti locali sono datori di lavoro fondamentali che rappresentano circa la metà dei dipendenti pubblici”, ha continuato il ministro. “Per questo voglio condividere con voi il Patto e le riforme che vorrei mettere in campo per la Pubblica amministrazione. Reclutamento, formazione, organizzazione del lavoro, valorizzazione e innovazione dei percorsi di carriera sono i pilastri su cui impronterò la mia azione”. (PA).