Suicidio, carabiniere si toglie la vita con la pistola di servizio: aveva 55 anni

Roma, 25 mar 2021 – da anconatoday.it. Il militare di 55 anni si è sparato al petto con la pistola d’ordinanza. Il cadavere è stato trovato dai suoi stessi colleghi questa mattina di fronte alla caserma“. Ancona | Suicidio, carabiniere si toglie la vita con la pistola di servizio

„Tragedia a Collemarino. Un carabiniere di 55 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della propria auto questa mattina. Si è sparato un colpo al petto con la pistola di servizio. Non ha lasciato alcun biglietto di addio e non ci sarebbero state avvisaglie di malesseri che lasciavano presagire l’estremo gesto del militare. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe salutato la moglie ieri sera per uscire di casa intorno alle 22. L’articolo completo continua su anconatoday.it, clicca qui >>>

