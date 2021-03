Roma, 26 mar 2021 – Nei Campionati italiani di Sci Nordico a Passo Ceredo (TN) il gradino più alto del podio nella categoria under 23 è stato conquistato dal Car. Valentina Maj, classificatasi inoltre seconda nella categoria Assoluto. Terza per gli under 23 il Car. Martina Di Centa.

