Roma, 26 mar 2021 – ​Durante la prima sosta logistica presso Djibouti,il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, è giunto a bordo di Nave Carabiniere, flagh ship dell’Operazione Atalanta sino al prossimo mese di Agosto, per salutare l’equipaggio in questo contesto storico delicato in cui, la Marina Militare, nonostante la pandemia in corso, continua a garantire la tutela degli Interessi Nazionali nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano (fonte: difesa.it).

