MILITARI / Richiami ausiliaria a favore delle PP.AA. / ELENCO DEGLI UFFICIALI E MARESCIALLI AGGIORNATO AL 19/3/2021. Teoricamente tutti potrebbero essere scelti e richiamati ad assumere un incarico in un ufficio della PA con sede nella provincia di residenza.

Roma, 26 mar 2021 – OVVIAMENTE IL NUOVO LAVORO DEVE ESSERE ADEGUATO AL GRADO E LIVELLO (settimo livello) DELL’INTERESSATO. IN LISTA ANCHE COLLEGHI CHE COMPIRANNO I 60 ANNI DI ETA’ DURANTE L’ANNO 2021 E CHE NON HANNO OPTATO PER IL MOLTIPLICATORE. Persomil ha pubblicato il nuovo elenco dei militari in “pensione” nella posizione di ausiliaria, e disponibili ad un reimpiego nella Pubblica Amministrazione.

Questa la nota di PERSOMIL.

Comunicato del 19/03/2021: Personale Militare in Ausiliaria e P.A.. Elenco del personale militare collocato in Ausiliaria – V.

Al fine di aggiornare l’elenco del Personale militare collocato in Ausiliaria al 31/07/2018 e pubblicato, ai sensi dell’art. 992 comma 3 del COM, sulla G.U. n. 117 del 16/09/2019 – S.G. n.37, si rende disponibile il documento tramite il seguente link:

– Qui trovi l’elenco del personale militare in ausiliaria banca dati 19 marzo 2021.

Rimangono invariate le modalità e le procedure di richiesta da parte delle Amministrazioni Pubbliche rese note con i precedenti comunicati.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>