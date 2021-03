SINDACATO ITAMIL ESERCITO: 27 E 28 MARZO VOTO ONLINE PER MANIFESTARE IN PIAZZA A ROMA “IN DIFESA DEI DIRITTI SINDACALI OTTENUTI CON LA SENTENZA 120 DELL’ALTA CORTE”.

Roma, 27 mar 2021 – SONDAGGIO. RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il Sindacato ITAMIL ESERCITO informa i propri sostenitori che il 27 e 28 marzo 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:39, terrà una votazione on-line sul proprio sito web, per decidere se prendere l’impegno di portare più di 500 militari (non si tratta di uno sciopero), con le rispettive famiglie (ovviamente al termine delle restrizioni previste per via della pandemia covid-19), per manifestare di fronte la Camera dei deputati; l’obiettivo di tale manifestazione sarebbe quello di rendere operative in attesa della legge applicando quanto previsto dal decreto ministeriale le attuali organizzazioni sindacali riconosciute e di promuovere la sentenza n. 120 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevedeva l’impossibilità per i militari di associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.. Se sei interessato all’argomento, lo stesso continua sulla pagina del Sindacato ITAMIL, clicca qui >>

