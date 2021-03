RINNOVO CONTRATTO PUBBLICI DIPENDENTI. Trapelano le prime indiscrezioni su importi e altre disposizioni

Roma, 29 mar 2021 – VA DETTO SUBITO CHE I SINDACATI E COCER DEL COMPARTO DIFESA/SICUREZZA ANCORA NON SONO STATI CONVOCATI. Ma dai primi incontri tra il Ministro Brunetta e i maggiori Sindacati del personale, sono state snocciolate delle cifre e proposte trapelate spesso a mezzo stampa.

Le attese di questo rinnovo sono forti e lunghe tre anni. Ma non bisogna farsi illusioni e neanche diffondere false promesse; bisogna stare con i piedi per terra. I soldi non sono così tanti da accontentare tutti. Ognuno sta tirando la “coperta” dalla sua parte, ma alla fine sarà corta per tutti. Si parla di un aumento massimo per i più fortunati di 107 – 126 euro lordi mensili, dai quali va detratta la vacanza contrattuale già percepita come anticipo in busta paga.

Ma ad oggi, in mancanza di bozze e altri documenti, pubblichiamo il seguente articolo di stampa molto informato sulla questione. Lo abbiamo letto e lo riteniamo attendibile. Non parla strettamente dei militari o poliziotti, ma il tutto poi si trova. L’articolo e’ raggiungibile cliccando qui >>>

