Vaccino Covid, Brunetta a Sky TG24: “Valutare obbligo per sanitari”. MOLTI FINORA I SANITARI DI VARIO LIVELLO CHE EVITANO DI FARLO

Roma, 29 mar 2021 – IL VACCINO DIVENTA UN OBBLIGO PER SVOLGERE LA PROFESSIONE IN CAMPO SANITARIO? Per il Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta , se la situazione perdura, non c’è scelta. Ma vediamo cosa ha detto a Sky TG24.

Vaccino Covid, Brunetta a Sky TG24: “Valutare obbligo per sanitari”

Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky TG24, il ministro della Pubblica amministrazione. Secondo Brunetta nel percorso vaccinale l’Italia ha perso tre mesi: gennaio e febbraio certamente” mentre a marzo “con il cambio di Governo si è ridefinita la strategia”. “Se sei un pompiere e vai a spegnere il fuoco devi mettere la tuta, se sei un operatore sanitario devi fare il vaccino anti-Covid”. A dirlo, ai microfoni di Sky TG24, è il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Nel buonsenso se uno è un operatore sanitario deve fare il vaccino altrimenti si apre un problema. L’articolo e video continuano qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>