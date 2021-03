Concorso 130 Commissari Polizia di Stato 2021

non aver compiuto il 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (29 aprile 2021). Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di 3 anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno il limite d’età per la partecipazione al concorso è di 35 anni