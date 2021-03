DIRIGENTI, e’ tutto semplificato per rinnovargli il contratto di lavoro. Basta UN DPCM. Per gli altri NON bastano due anni; ce ne vogliono quasi tre!

Roma, 30 mar 2021 – I COSI’ DETTI “DANNATI” DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO SONO TUTTI GLI STATALI NON DIRIGENTI, I CONTRATTUALIZZATI. Sono circa 3.500.000 persone. Di queste, circa 500.000 indossano la divisa: militari e poliziotti, il così detto Comparto Difesa/Sicurezza.

Mentre per i DIRIGENTI dello Stato (Militari compresi) i “giochi” per il rinnovo sono già scritti e molto semplici. Si tratta di riconoscere una certa percentuale sulle varie voci stipendio. Un volta individuate le percentuali (in base a certi parametri) si firma un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e l’aumento si traduce subito in busta papa. Un sistema semplice e veloce.

Invece per i contrattualizzati (i NON dirigenti) gli si lascia il “piacere” di contrattare, di discutere, di “litigare” su cifre poi già stanziate in precedenza. Si perchè il nuovo contratto triennio 2019/21 che stiamo discutendo oggi e’ già finanziato e i giochi si devono risolvere all’interno del perimetro economico stanziato. Se tiri la coperta da una parte, scopri qualcuno dalla parte opposta! E si litiga.



PERTANTO, perchè anche per i Poliziotti e Militari non si possa passare ad una forma identica a questa riconsociuta ai DIRIGENTI? E lasciare la contrattazione per la sola parte normativa (licenze, orario di lavoro, indennità, maternità/paternità, trasferimenti, legge 100, alloggi, regolamenti vari, e altri provvedimenti simili)? Troppo semplice? Meglio avere un corposo Comparto in continua lite tra di loro: Militari, Poliziotti, Finanzieri, Poliziotti Penitenziari, Carabinieri, Carabinieri forestali, Personale Guardia Costiera, ecc, e anche tra altri comparti del Pubblico Impiego, che vederli sereni e dedicati ad altri problemi da risolvere per il personale?

Segue ultimo DPCM per l’aumento al personale della Magistratura. (GU n.74 del 26-3-2021)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2021

Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di magistratura ed equiparati. 