Attacco sui social network contro la Marina Militare. Il motivo? Celebra battaglie combattute durante la Seconda guerra mondiale

Roma, 31 mar 2021 – La Marina Militare nei giorni scorsi ha deciso di ricordare gli 80 anni dall’attacco alla Baia di Suda in particolare la Decima Flottiglia – che colpì le forze inglesi a Creta.

Un’azione che dal punto di vista tattico fu un evento unico nella storia della Marina, tanto che quel colpo inferto alla Royal Navy è ancora studiato come una delle operazioni più brillanti messe a segno da un gruppo di incursori. Per capire il valore di quell’operazione, basti pensare che Israele si servì di uno dei membri di quel commando per addestrare i suoi primi incursori.

In qualunque altro Paese, articoli o post del genere da parte della Marina di qualunque altra Forza armata sarebbero considerati praticamente di routine……

