Formazione Militari stranieri / Difesa ed Economia Italiana stanziano 4.500.300 euro per ammettere presso i nostri Istituti di formazione militari Ufficiali e Sottufficiali dei Paesi stranieri

Roma, 31 mar 2021 – ISTITUTI E SCUOLE MILITARI ITALIANE. Per l’anno accademico 2020-2021 è autorizzata l’ammissione alla frequenza di corsi presso Istituti, Scuole e altri Enti militari delle Forze armate italiane di personale militare straniero.

Al personale militare straniero ammesso alla frequenza dei corsi di cui al comma I del Decreto (vedi sotto) nella forma “gratuita”, in regime di trattamento economico diverso dal forfettario, può essere concesso un contributo per gli studi o per il perfezionamento nella misura di euro 465 mensili per gli ufficiali, di euro 258 mensili per i sottufficiali, gli allievi ufficiali e gli allievi sottufficiali.

Anche agli stranieri riserviamo un trattamento economico differenziato tra ufficiali e sottufficiali, ma sempre a VANTAGGIO DEGLI UFFICIALI, giusto per affermare che in Italia e’ tutto gerarchizzato e chi gode della qualifica migliore gli viene assicurato un servizio (di studio e soggiorno) migliore!

SEGUE DECRETO.

