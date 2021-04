Roma, 1 apr 2021 – Ha lottato per quasi tre settimane in terapia intensiva, alla fine non ce l’ha fatta Giuseppe Tagliente, un militare del Reggimento San Marco di Brindisi, 46 anni, di San Vito dei Normanni, a fine febbraio era risultato positivo al Covid, insieme a lui altri quattro colleghi. Lascia la moglie e tre bambini.

