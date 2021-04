NEWS / SU NOIPA VISIBILE L’IMPORTO DELLO STIPENDIO DI FINE APRILE 2021. Probabile presenza una tantum grado/qualifica apicale personale militare dei vari Ruoli delle FF.AA..

Roma, 1 apr 2021 – SU NOIPA E’ DA OGGI VISIBILE L’IMPORTO STIPENDIO DEL MESE DI APRILE. Tra le novità, come già anticipato dal CUSI/SMD con lettera del 30 marzo 2021, per i gradi e/o qualifiche apicali sembrerebbe presente il compenso accessorio UNA TANTUM previsto dall’art. 11 del D. Lgs. nr. 173/2019 (Ultimo riordino dei gradi avvenuto nell’anno 2019). Per molti è una sorpresa, ormai dimenticata, che riguarda il personale militare dei gradi/qualifiche apicali delle Forze Armate.



Per saperne di piu’ collegati al precedente articolo, cliccando sul link qui sotto.

