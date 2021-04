Soggiorni nazionali marini e montani per il personale civile del Ministero della Difesa presso i Distaccamenti Militari dell’Aeronautica e della Marina. Stagione Estiva 2021. L’ESERCITO LE HA SOSPESE ANCHE PER IL PERSONALE MILITARE?

Roma, 1 apr 2021 – L’ESERCITO HA SOSPESO I SOGGIORNI ESTIVI MARINI E MONTANI ANNO 2021 PER TUTTI (civili e militari)? Le domande di partecipazione del solo personale CIVILE DELLA DIFESA, redatte e sottoscritte sull’apposito modello allegato alla circolare di PERSOMIL, dovranno essere inoltrate, a pena di irricevibilità, tramite il rispettivo Ente di Servizio, alla Direzione Generale per il Personale Civile, entro e non oltre il 23 aprile 2021.

PERSOCIV con circolare del 23/3/2021 nr. prot. 20261

ha reso noto quanto segue:

Nel quadro degli interventi in materia di assistenza morale, benessere e protezione sociale del personale civile del Ministero della Difesa previsti dal libro VI, titolo VI, capo II del C.O.M. (artt. 464 e 465 del DPR 90/2010), con particolare riferimento ai soggiorni nazionali marini e montani per il personale civile, viene pubblicato, in allegato, l’elenco dei turni e delle disponibilità ricettive, messi a disposizione dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e dallo Stato Maggiore della Marina Militare presso i Distaccamenti/Basi Militari, per la prossima stagione estiva2021. In considerazione dell’eventuale evoluzione peggiorativa dell’emergenza epidemiologica da COVID–19, i turni e le disponibilità ricettive messi a disposizione dagli Stati Maggiori dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare presso i Distaccamenti/Basi Militari, potrebbero subire variazioni rispetto a quanto indicato o non essere confermati.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito, a causa del perdurare della situazione emergenziale, ha disposto che per la stagione estiva 2021 non sarannorese disponibili, allo stato, le strutture di competenza della F.A.

Sul portale di PERSOCIV trovi sia la circolare che tutti gli allegati necessari al personale Civile della Difesa, per richiedere il soggiorno

SEGUE CIRCOLARE.

