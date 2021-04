Giornata mondiale contro le fake news: IO NON LA BEVO!

Roma, 2 apr 2021 – LA GIORNATA DEL 2 APRILE E’ L’APPUNTAMENTO ANNUALE PER RICHIAMARE LA NOSTRA ATTENZIONE CONTRO LE NOTIZIE FALSE. Un problema di non poco conto, che anche grazie alla “pigrizia” DI APPROFONDIRE si accettano e condividono informazioni non sempre vere, messe in giro ad arte.

Anche noi siamo sempre attenti a non cadere in errore cercando di mantenere una informazione piu’ attendibile possibile, evitando nel modo piu’ assoluto di dare informazioni false.

Ma vediamo il decalogo messo a punto da Giornalisti Pofessionisti di MEDIASET, per imparare a riconoscere le fake news, in sole 10 mosse, IO NON LA BEVO, vedi qui >>>



