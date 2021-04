Il Ministro della Difesa Guerini e il segnale per il Cremlino: questa Italia ha gli anticorpi

Roma, 2 apr 2021 – Il ministro: prova di reazione dopo la ferita. Il messaggio è chiaro: il governo è solidamente filoatlantico, non provateci in casa nostra. «Nessuno vuole mettere a repentaglio i rapporti con la Russia. Ma il messaggio è stato chiaro: “Se ci provate in Italia, vi becchiamo”». E poi viene tutto reso noto. È vero, la storia di spionaggio in cui è rimasto coinvolto Walter Biot, l’ufficiale della Marina militare che passava informazioni sensibili a Mosca, rappresenta «una ferita». E di «ferita» ha parlato infatti Lorenzo Guerini nei suoi colloqui con i vertici delle Forze Armate. Ma questo «caso d’infedeltà» ha dimostrato anche che «l’Italia possiede gli anticorpi»: l’operazione di controspionaggio — «gestita in sinergia dall’Aisi, dal Ros e dalla Procura, in collaborazione con lo Stato maggiore della Difesa» — testimonia «l’efficienza dei nostri apparati», la loro «capacità di reazione». L’articolo continua sul Corriere.it, clicca qui >>>

