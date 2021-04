Roma, 2 apr 2021 – NESSUNO VUOLE TOGLIERE NULLA ALLE ASPETTATIVE DEI PROFESSORI, CI MANCHEREBBE. Ma tanto di cappello se il loro nuovo Ministro dell’Istruzione ha chiesto e dichiarato che meritano 600 euro al mese di stipendio in più, rispetto a quello che già prendono ora. Addirittura il Ministro dell’Istruzione si spinge oltre, dicendo anche di ridurre le spese militari Italiane, che a nostro modesto parere già rasentano il minimo indispensabile di sopravvivenza oltre il quale e’ meglio chiuderle!

Quello che invece non vediamo e non sentiamo è che nessuno dei nostri vertici superiori e neanche il Ministro della Difesa manifesti interesse verso una categoria che è la spina dorsale delle FF.AA.; parliamo del personale sottoposto a regime di contratto: graduati, sergenti e marescialli. In merito non sentiamo nessuna parola che indichi un migliore trattamento economico da darci, nonostante siamo sotto rinnovo del contratto di lavoro ormai scaduto da più di due anni!

Noi militari siamo i peggio pagati di tutti i colleghi militari Europei. E se poi a uno di noi non gli bastano i soldi (mutuo o affitto, mantenere i figli anche alla scuola e università, malattie di qualche familiare), non può neanche svolgere un altro lavoro fuori dall’orario di servizio. Sei “condannato” a mantenere stabile il tuo precario tenore di vita. Lontano dalla terra di origine indossando una divisa e al servizio del Paese. Quindi devi rimanere “povero” a vita? E se non ti va bene ti dicono anche di cambiare mestiere! E’ giusto tutto questo?

MA ORA VI SEGNALIAMO LA LETTURA DELL’ARTICOLO SUL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, CHE HA ISPIRATO QUESTO NOSTRO INTERVENTO

INSEGNANTI: 600 euro di aumento mensile in busta paga subito.

Secondo il Ministro «Insegnare (e studiare) sono impegni gravosi: per praticarli occorre qualità, non quantità: due cose i cui risultati sono inversamente proporzionali nell’istruzione. L’articolo continua qui >>>

