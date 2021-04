Canada, è allarme per una nuova misteriosa malattia

Roma, 3 apr 2021 – È allarme in Canada a causa del propagarsi di una malattia “nuova e misteriosa”, con sintomi simili a quelli della cosiddetta “mucca pazza” e che ha già provocato più di 40 infezioni tra i cittadini e 5 decessi.

La sindrome sconosciuta colpirebbe le facoltà neuronali delle persone e, per il momento, i contagi sarebberlo limitati alla costa est del Paese, in particolare nella provincia del New Brunswick. Secondo i dati preliminari, la malattia in questione colpirebbe tutte le fasce di età.

A detta delle autorità sanitarie canadesi, le persone colpite sono almeno 43, con sintomi che assomigliano all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il morbo della mucca pazza…..

