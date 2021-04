CONTRARI AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEGLI STATALI / Arrivato un nuovo attacco. UN RINNOVO CHE NO “SA DA FA?

Roma, 3 apr 2021 – QUESTA VOLTA L’ATTACCO CONTRO L’ANNUNCIO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO IN CORSO AGLI STATALI, VIENE DAL NORD ITALIA, DAL PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO DI VICENZA.

Non c’e’ dubbio che la crisi economica ha colpito molto nel settore privato, soprattutto delle partite iva. Ma gli Statali hanno continuato a lavorare, sia in presenza o da casa. Perche’ non pagare il giusto questi lavoratori Statali che hanno lavorato? Non e’ un obbligo pagare chi lavora? Facciamo attenzione a non innescare un meccanismo di odio tra categorie di lavoratori, il paese non ne ha bisogno.

Per capire meglio la situazione si suggerisce la lettura del seguente articolo, clicca qui >>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>