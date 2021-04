IL MINISTRO BRUNTTA ATTIVISSIMO COME AL SOLITO SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE / Ci porterà a “sbattere” da qualche parte anche questa volta?

Roma, 3 apr 2021 – QUALE NUOVA EREDITA’ CI LASCERA’ QUANDO SARA’ SOSTITUITO DA MINISTRO? PENSARE CHE CHI CI PENALIZZO’ ECONOMICAMENTE E BLOCCO’ TUTTO NELL’ANNO 2009 OGGI ABBIA LA SOLUZIONE A TUTTI I MALI DELLA PA, CI RIMANE DIFFICILE CREDERCI. Vediamo il Ministro Brunetta attivissimo su più fronti. Una rivoluzione ovunque metta oggi le mani. Pensa anche a delle assunzioni temporanee di 5 anni. E dopo dove li metti questi ragazzi e ragazze?

VEDIAMO DI COSA SI TRATTA. (Dal sito della PA)

Recovery, Brunetta: urgente intervenire su semplificazione, reclutamento e governance

“Abbiamo oggi la concreta possibilità non solo di metterci alle spalle la pandemia, ma di uscirne meglio rispetto a come ci eravamo entrati”, dice il ministro della PA Renato Brunetta in un’intervista alla Stampa (PDF).

“Serve un grande processo di semplificazione delle norme burocratiche e di reclutamento del capitale umano necessario per rinnovare le competenze di una PA che, nell’ultimo decennio, è stata desertificata dal blocco del turnover e dai pensionamenti”.

“Abbiamo bisogno di procedure semplici e di figure professionali adatte: ingegneri, informatici, economisti, manager”, spiega Brunetta. “Prenderemo tutti quelli che saranno necessari, né di più né di meno”, continua. Con contratti a termine? “Si – risponde – ma di cinque anni e finanziati dagli stessi progetti che si andranno a realizzare”. (Dal sito della PA)

