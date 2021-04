“Grazie alle forze armate per l’incessante lavoro e l’impegno sul COVID-19″. Lo dichiara Maria TRIPODI, capogruppo (fi) in Commissione Difesa a Montecitorio

Roma, 4 apr 2021 – “Ringrazio le nostre Forze Armate e tutto il personale della Difesa impegnato in Italia e all’estero, per l’incessante lavoro che anche durante le festività non conosce sosta. Sono eccezionale esempio di patriottismo”.

Lo dichiara, in una nota, la deputata di Forza Italia, Maria Tripodi, capogruppo azzurra in Commissione Difesa a Montecitorio. “L’azione di contrasto alla pandemia portata avanti con le misure dì contenimento ma anche con il piano Vaccinale coordinato dal Gen. Figliuolo è la dimostrazione di quanto la Difesa sia importante e preziosa per il Paese.

A tutti gli uomini e le donne che ogni giorno sono al servizio dell’Italia va il mio pensiero più affettuoso e la gratitudine più viva”, conclude. (LaPresse)

