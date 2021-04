RITARDI PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PERSONALE STATALE. Lo si apprende dal Presidente dell’ARAN

Roma, 5 apr 2021 – IL PERSONALE ATTENDE IL CONTRATTO, SUBITO! UN CONTRATTO DI LAVORO SCADUTO ORMAI DA OLTRE DUE ANNI (ERA IL 31.12.2018). Ebbene a distanza di due anni e poco più di tre mesi ancora siamo in alto mare. Tante parole; tante iniziative, ma nulla di concreto e’ stato messo in atto. Militari e Poliziotti possono ancora aspettare!

Che le procedure sul rinnovo del contratto di lavoro TRIENNIO 2019/21 NON sono ancora state avviate del tutto ce lo dice il Presidente dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) Antonio NADDEO. Lo conferma intervenendo su un altro argomento correlato, rilasciando la seguente dichiarazione:

“Con riferimento all’articolo apparso sul Messaggero di oggi dal titolo “Statali, lavoro agile solo al 30% e maggiori controlli sui furbetti” in cui si parla di una proposta per ridurre al 30% i dipendenti pubblici in lavoro agile che sarebbe «sul tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto», mi corre l’obbligo di precisare che la notizia è destituita di ogni fondamento. Anche perché al momento non c’è nessun tavolo di trattativa per il rinnovo dei contratti: l’ARAN sta attendendo l’atto di indirizzo per aprire le trattative dei vari comparti. In ogni caso il tema della percentuale minima di lavoratori da adibire allo smartworking non riguarderebbe la contrattazione, ma eventualmente la legge. Il contratto dovrà garantire condizioni di lavoro trasparenti, autonomia e responsabilità sui risultati, disciplinando gli istituti normativi ed economici del lavoro agile.” ARAN.