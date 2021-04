Ex volontari delle Forze Armate e riserva dei posti nei concorsi pubblici

Roma, 6 apr 2021 – DAL SITO LALEGGEPERTUTTI.IT – Sono un ex volontario delle Forze Armate, congedato senza demerito dopo la ferma breve volontaria: ho diritto alla riserva dei posti del 30% nei concorsi indetti dalla Pubblica amministrazione?



La riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è statuita dal Codice dell’Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66/2010 artt. 1014 e 678.

In particolare, tali norme affermano che, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, è riservato…..

