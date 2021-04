Il nuovo «Air Force One» viaggerà a 2.200 chilometri l’ora

Roma, 6 apr 2021 – Un aereo presidenziale supersonico, in grado di volare oltre i 2.200 chilometri orari, dalla tecnologia futuristica e dal design così avveniristico da far sembrare il vecchio Concorde un modello d’epoca. Ci sta lavorando una startup californiana, la Exosonic, a cui l’aeronautica militare statunitense ha affidato il progetto di sviluppare l’Air Force One del futuro.

Il velivolo potrà trasportare fino a 31 passeggeri. Sedili in pelle, accessori in legno di quercia e quarzo, suite private per il lavoro e per riposare comodamente nonostante una velocità doppia a quella dei Boeing 747 che fungono attualmente da Air Force One e Air Force Two, quest’ultimo l’aereo assegnato al vicepresidente. Joe Biden e Kamala Harris però non potranno mai utilizzate il gioiello a cui la Exosonic sta lavorando, visto che nelle previsioni il nuovo aereo non potrà volare prima del 2035 – (fonte ANSA).

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>