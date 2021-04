Roma, 6 apr 2021 – RITARDI NELLE PROMOZIONI. Sono giunte alcune lamentele circa i ritardi per emettere il Decreto di promozione al grado di Luogotenente E.I., per le aliquote anno 2014 e successive. Un ritardo che non trova molte spiegazioni anche perchè il quadro di avanzamento e’ stato chiuso e reso pubblico in data 26/1/2021. Sono passati ormai quasi 70 giorni.

Un problema che riguarda anche le altre FF.AA..

A quando il DECRETO di promozione?

