Furto dati Facebook – il vostro numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite

Roma, 7 apr 2021 – Occhio alle anomalie sul cellulare, come l’improvvisa assenza di campo in luoghi in cui normalmente la ricezione è buona: potrebbe essere il segnale che un criminale si è impossessato del nostro numero di telefono per usarlo a scopo fraudolento.

In tal caso bisogna contattare subito il call center del proprio operatore per verificare che qualcun altro non abbia chiesto e ottenuto il trasferimento dei nostri numeri su un’altra Sim.

E’ l’invito del Garante per la Privacy rivolto agli utenti – circa 36 milioni soltanto in Italia – coinvolti nel furto dati su Facebook: con una violazione dei sistemi del social network sono finiti online in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail…..

