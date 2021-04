MARINA MILITARE – Alla Scuola Sottufficiali La Maddalena il giuramento dei Volontari in Ferma Prefissata annuale

Roma, 7 apr 2021 – Nei giorni scorsi, sessantotto allievi nocchieri di porto, volontari in ferma prefissata annuale appartenenti al primo incorporamento del 2021, hanno giurato fedeltà alla Repubblica nel piazzale della Scuola Sottufficiali di La Maddalena, al termine del percorso formativo durato circa quattro settimane, nel pieno rispetto delle norme anti COVID.

Un corso particolare, dunque che ha visto gli allievi vivere all’interno della Scuola per tutta la durata dell’iter formativo. Non sono mancate anche le occasioni di svago e di raccoglimento come, ad esempio la Santa Messa celebrata all’aperto, complice anche la primavera che nell’arcipelago di La Maddalena è esplosa in mille colori e nei molteplici profimi della macchia mediterranea, vera padrona di casa.

A breve i giovani colleghi raggiungeranno le destinazioni su tutto il territorio nazionale. A loro un caloroso augurio di un interessante e prolifico cammino professionale (marina.difesa.it).



