RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI – È TEMPO DI PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI

Roma, 7 apr 2021 – Il sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito (S.I.A.M.O. Esercito) accende i riflettori su un tema molto caro al personale militare, quello dei ricongiungimenti familiari.

Questo Sindacato chiede al Ministro GUERINI e ai Vertici Militari un chiaro confronto sul tema, partendo necessariamente dalle criticità emerse durante la procedura di ricongiungimento familiare del personale militare appartenente all’Esercito, coniugato anche con personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

Il sindacato chiede un intervento pronto ed autorevole che possa permettere il riconoscimento di un diritto per il personale militare dell’Esercito, stabilizzare la sfera familiare e garantire un’ampia tutela della famiglia di ogni appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso, garantendo finalmente anche a loro il beneficio di svolgere le funzioni di genitore in rispetto al diritto alla tutela dell’integrità familiare – art. 29 della Costituzione Italiana.

Visto il carattere interforze e inter-dicasteriale della tematica è stato chiesto di poter incontrare le unità organizzative dello Stato Maggiore della Difesa con il possibile coinvolgimento di rappresentanti del Gabinetto del Ministro, per approfondire le iniziative interne, di carattere politico o organizzativo, volte a favorire i ricongiungimenti familiari.

A questo scopo il SIAMO ha inoltrato uno studio sul quadro normativo vigente e su possibili proposte da formulare in ambito amministrativo o politico.

Sollecitiamo infine lo Stato Maggiore dell’Esercito, a presentare in quell’occasione, lo studio elaborato durante il mandato del precedente Ministro della Difesa volto ad individuare delle soluzioni interne anche di carattere ordinativo, per favorire i ricongiungimenti familiari intesi anche come possibilità di impiego del personale più anziano nei luoghi d’origine con una gravitazione nelle regioni del Sud Italia.

SIAMO Sempre al tuo fianco!

Roma, 29 marzo 2021

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

