Inizia la distribuzione della pistola Beretta APX all’Esercito Italiano

Roma, 8 apr 2021 – DALLA PAGINA FACEBOOK DELL’ ESERCITO ITALIANO – È in arrivo la nuova pistola Beretta mod. APX Full Size Standard cal. 9×19 mm NATO: l’arma semiautomatica con chiusura geometrica ed azione a percussore lanciato, in acquisizione nell’ambito del programma “Sistema Individuale di Combattimento”.

Il progetto fa seguito alla validazione operativa svolta presso la Scuola di Fanteria per verificare l’idoneità della pistola alle esigenze di impiego di Forza Armata. In particolare, la nuova Beretta APX, al momento destinata ad equipaggiare i Close Protection Team (CPT), è stata concepita per facilitare l’acquisizione del bersaglio, ridurre l’impennaggio e quindi garantire ridotti tempi di reazione.

FOTO

