Consiglio di Stato. Compenso sostitutivo delle ferie non godute.

“per giurisprudenza consolidata, il compenso per ferie non godute, spettante ai sensi dell’art. 14, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, non può essere limitato ai soli casi in cui il congedo non sia stato goduto per esigenze di servizio, ma deve includere anche i casi in cui il lavoratore non ha potuto fruire del fondamentale diritto al riposo per causa a lui non imputabile, tra cui specificamente la causa di malattia”;