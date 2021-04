‘Ndrangheta – Arrestato capitano dei Carabinieri per concorso esterno in associazione di tipo mafioso

Roma, 9 apr 2021 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e del R.O.S. hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA della Procura della Repubblica di RC, nei confronti del Capitano dei Carabinieri in servizio presso la 2^ Brigata Mobile di Livorno e già effettivo presso il Centro DIA di Reggio di Calabria, al quale era stato notificato un avviso di garanzia il 7 ottobre u.s. dalla Procura di Reggio Calabria.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa denominata ‘Ndrangheta operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato “Provincia” e, in particolare, della cosca LO GIUDICE…..

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>